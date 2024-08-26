Четыре частных дома повреждены из-за атаки БПЛА — глава Саратовской области

Четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 26 августа в своем Telegram-канале.
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