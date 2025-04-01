Политика как он...
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Политика как она есть

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«Каюсь. Мне нет оправдания»: Татьяна Овсиенко впервые объяснилась за скандальный концерт в Краснодаре

«Каюсь. Мне нет оправдания»: Татьяна Овсиенко впервые объяснилась за скандальный концерт в Краснодаре

Певица Татьяна Овсиенко впервые дала интервью после долгого затишья. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» артистка оправдалась за свое скандальное выступление в Краснодаре в 2024 году и публично раскаялась перед поклонниками.

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