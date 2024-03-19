На Украине заочно обвинили депутата ГД и жену Сергея Миронова за эвакуацию детей

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение депутату Государственной Думы Яне Лантратовой, а также супруге лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова Инне Варламовой.
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