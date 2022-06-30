Царьград

4 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    А разве его не может сбить машина ? Может . Или " психически не здоровый элемент " бритвочкой по горлу чикнуть ? Може...Он вам не Димон. ...
  • Владимир Моргунов
    СТАЛО БЫТЬ, ТЕТКА И В ТЕМЕ И В СХЕМЕ !!!!!!Тимошенко высказа...
  • Галина Дьячина
    Продажные шкуры .так в народе говорятОн вам не Димон. ...

Глава Конституционного суда высказался об отмене в России смертной казни

Глава Конституционного суда высказался об отмене в России смертной казни

В минувшую среду, 29 июня во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) Зорькин заявил, что несмотря на экстраординарную ситуацию, России не следует торопиться сворачивать с пути гуманизации действующего законодательства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх