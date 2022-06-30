Глава Конституционного суда высказался об отмене в России смертной казни

В минувшую среду, 29 июня во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) Зорькин заявил, что несмотря на экстраординарную ситуацию, России не следует торопиться сворачивать с пути гуманизации действующего законодательства.
В минувшую среду, 29 июня во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) Зорькин заявил, что несмотря на экстраординарную ситуацию, России не следует торопиться сворачивать с пути гуманизации действующего законодательства.
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