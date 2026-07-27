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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женщину-арбитра ударили, когда она разнимала массовую драку игроков «Меца» и «Фортуны» Ситтард. Демонсэ получила сотрясение

Арбитр Матильда Демонсэ получила травму во время товарищеского матча между « Мецем » и «Фортуной» из Ситтарда.

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