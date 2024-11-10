В Татарстане возбудили уголовное дело после смертельного ДТП

В Рыбно-Слободском районе после ДТП, в котором погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух людей.
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