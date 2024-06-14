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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри назвал Топ-5 игроков своего времени, включил в список Джеймса Хардена

Многолетний лидер «Голден Стэйт» помимо самого себя назвал Леброна Джеймса, Кевина Дюрэнта, Кавая Ленарда и Джеймса Хардена.

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