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Царьград

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Консульство России: запрет на питье и кормление в метро Гонконга

Консульство России: запрет на питье и кормление в метро Гонконга

Пресс-секретарь генконсульства России в Гонконге Екатерина Богучарская сообщила о запрете на питье в метро и кормление животных, отмечая, что строгие правила способствуют безопасности и низкому уровню преступности.

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