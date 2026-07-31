Консульство России: запрет на питье и кормление в метро Гонконга

Пресс-секретарь генконсульства России в Гонконге Екатерина Богучарская сообщила о запрете на питье в метро и кормление животных, отмечая, что строгие правила способствуют безопасности и низкому уровню преступности.
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