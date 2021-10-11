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МИРОВОЗЗРЕНИЕ, МИФОЛОГИЯ, ЭПОС. АДЫГЭ ИЛИ АДЫХЭ?

Смысл и первоначальное содержание самоназвания народа, его значение всегда вызывает интерес. Сегодня же, когда люди все чаще обращаются к своим историческим корням в поисках внутренней стабильности и согласия, интерес этот особенно обострен.

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