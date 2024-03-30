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Обманную систему защиты операторов БПЛА "Лодырь" разработали в России

Обманную систему защиты операторов БПЛА "Лодырь" разработали в России

Скриншот видео Российское предприятие "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) создало обманную систему защиты "Лодырь", маскирующую операторов FPV-дронов (беспилотников, управляемых с видом от первого лица) от средств радиоэлектронной разведки (РЭР) постановкой ложных целей.

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