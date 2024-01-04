Юрист рассказал об опасности покупки дешёвой квартиры

Отличие от рыночной цены может стать свидетельством того, что с жильём что-то не так.Решение приобрести квартиру на вторичном рынке должно быть взвешенным, а само жильё тщательно проверенным перед покупкой.
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