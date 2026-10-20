ИП Щеглова Ольга Алексеевна, поздравляет своих сотрудников с профессиональным праздником ДНЕМ ПОВАРА !🌷🌷🌷 Дорогие мастера вкусной жизни! Спасибо за ваш труд, за тепло и душу, которые вы вкладываете в каждое блюдо.