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Сергей Березин умер в возрасте 52 лет. Он автор 1-го хет-трика сборной России, провел 7 сезонов в НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. Воспитанник «Химика» – серебряный призер молодежного чемпионата мира 1991 года в составе сборной СССР.

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