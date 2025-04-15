Всё изменилось в 6 утра: ВСУ пошли на прорыв Белгородчины. Первые кадры с передовой

ВСУ на бронетехнике попытались прорваться к Демидовке в Белгородской областиВ телеграм-канале "Северный Ветер" сообщили, что примерно в 6 утра вэсэушники снова попытались прорваться в Белгородскую область.
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