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Александр Овечкин выразил мнение о новом главном тренере «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин выразил мнение о новом главном тренере «Вашингтон Кэпиталз»

В мае 2023 года клуб возглавил Спенсер Карбери.В мае 2023 года клуб возглавил Спенсер Карбери.Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил назначение на должность главного тренера клуба Спенсера Карбери.

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