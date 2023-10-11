Александр Овечкин выразил мнение о новом главном тренере «Вашингтон Кэпиталз»

В мае 2023 года клуб возглавил Спенсер Карбери.В мае 2023 года клуб возглавил Спенсер Карбери.Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил назначение на должность главного тренера клуба Спенсера Карбери.
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