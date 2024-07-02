Телефонные мошенники запустили новую схему обмана россиян

Мошенники используют новую схему для получения доступа к личным данным россиян. Теперь они звонят якобы от имени сотовых операторов и просят повторить данные из-за сбоя в системе, предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
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