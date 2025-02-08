Трамп уволил главу Национального управления архивов

Главу Национального управления архивов и документации (NARA) США Коллин Джой Шоган была уволения по указанию президента США, сообщил Серхио Гор, директор Управления кадров президента США, 8 февраля в соцсети X.
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