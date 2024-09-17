«Ренессанс Банк» повысил ставки по вкладам «Ренессанс Специальный онлайн» и «РенСтарт». При размещении денег сроком на год доходность «Ренессанс Специального онлайн» достигла 19% годовых, а «РенСтарта» – 19,25% годовых, сообщила пресс-служба банка.
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