«Ренессанс Банк» повысил ставки по вкладам «Ренессанс Специальный онлайн» и «РенСтарт». При размещении денег сроком на год доходность «Ренессанс Специального онлайн» достигла 19% годовых, а «РенСтарта» – 19,25% годовых, сообщила пресс-служба банка.