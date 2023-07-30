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Джулиус Ирвинг не включил Леброна Джеймса и Стефена Карри в Топ-10 игроков всех времен

Легенда НБА Джулиус Ирвинг в интервью Джой Де’Анджеле назвал свою десятку лучших игроков в истории лиги.

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