Водитель Hyundai Solaris погиб, вылетев в кювет на трассе под Калугой

Мужчина, 1975 года рождения на Hyundai Solaris, двигаясь со стороны села Бережки, не обеспечил постоянного контроля за движением и допустил съезд с дороги в кюветНа 5 км автодороги «Киров-Бережки-Фомичи-Неполодь-Гавриловка», в Кировском районе, Калужской области в воскресенье, 20 апреля произошло ДТП.