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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Где смотреть бой Корешков — Умалатов на PFL 3: во сколько прямая трансляция боя 20 апреля

В субботу, 20 апреля 2024 года состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 3. В главном бою вечера подерутся бойцы в полусреднем весе — Андрей Корешков и Магомед Умалатов.

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