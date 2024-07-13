В Казани запустили первый в России лагерь для взрослых, в котором кормят «как мама», заставляют спать днём и проводят дискотеки.
Правильный отдых в правильном лагере
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Самое главное - не означили цены за такой лагерь. А там явно не меньше 4 тысяч за сутки. Ну, есть желающие?
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6 час.
А
Алексей
Крутяк,если еще пионерские галстуки оденут,и строем в столовую под горн😁😁,последние деньги отдам😁
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6 час.
Геннадий Якунин
Если такой лагерь появится у нас в Волгодонске, то придется мне дачу продавать!
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4 час.
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