Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Правильный отдых в правильном лагере

Правильный отдых в правильном лагере

В Казани запустили первый в России лагерь для взрослых, в котором кормят «как мама», заставляют спать днём и проводят дискотеки.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Самое  главное - не означили  цены  за  такой  лагерь. А  там  явно  не меньше  4 тысяч  за сутки. Ну, есть  желающие?
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6 час.
А
Алексей
Крутяк,если еще пионерские галстуки оденут,и строем в столовую под горн😁😁,последние деньги отдам😁
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6 час.
Геннадий Якунин
Если такой лагерь появится у нас в Волгодонске, то придется мне дачу продавать!
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4 час.

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