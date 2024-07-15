Рязанское отделение "Новых людей" выдвинуло кандидатов на выборы

Речь идет о выборах муниципального уровня. Всего в списке - семь человек. "Новые люди" выдвинут своих представителей в Касимовском муниципальном округе (Дмитрий Детинов), Заборьевском сельском поселении Рязанского района (Павел Грибков), Полянском сельском поселении Скопинского района (Людмила Липатова) и в Рыбновском городском поселении (Александра Ананьина, Ольга Брыскина, Анна Степанова, Мария Сандина).