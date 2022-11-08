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Самуэльссон о работе Нортуга в биатлоне: «Он может позвонить мне, чтобы немного узнать об этом виде спорта»

Шведские биатлонисты прокомментировали новость о том, что двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг станет биатлонным экспертом на канале TV2.

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