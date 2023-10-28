Армия Израиля нанесла удары по Ливану AlexCoderАрмия Израиля нанесла удары по Ливану AlexCoder ЦАХАЛ заявил об попытке атаковать территории страны сторонниками “Хезболла” Вечером в пятницу израильская армия объявила о расширении сухопутной операции в Газе.
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