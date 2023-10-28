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Армия Израиля нанесла удары по Ливану

Армия Израиля нанесла удары по Ливану

Армия Израиля нанесла удары по Ливану AlexCoderАрмия Израиля нанесла удары по Ливану AlexCoder ЦАХАЛ заявил об попытке атаковать территории страны сторонниками “Хезболла” Вечером в пятницу израильская армия объявила о расширении сухопутной операции в Газе.

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