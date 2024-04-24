В ФБР заявили о риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта в США

Директор ФБР Рэй заявил о риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта в США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил о риске похожего на атаку в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракта в США.
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