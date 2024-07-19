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Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы

Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы

Политнавигатор Дeпутaт Γοcдумы οт ΚΠΡΦ Μиxaил Μaтвeeв был paнeн ceгοдня пpи пοпытκe οcтaнοвить дpaκу в Ϲaмape.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Всё мне ХАНА!!!
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6 час.
Светлана Масютенко
Интересно, как этот депутат проголосовал  в отношении  ограничений для мигрантов...Пусть плодятся и получают материнский капитал, пусть не становятся на воинский учёт и не служат в российской армии, получив российское гражданство, пусть получают бесплатное мед.обслуживание в России и т.д.  так что ли?
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5 час.
TB
Tatyana Boyko
Правильно вот этих двоих надо проучить, а еще пусть их женщин изнасилую вдобавок и скажут, что это нормально, как можно было отказывать, это не толерантно! Как же ненавижу депутатиков с огромными животами и толстыми мордами. Жрут не надрутся, ездят к себе на родину, имея двойные гражданства. Тифу на них!
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1 час.

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