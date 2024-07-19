Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы

Интересно, как этот депутат проголосовал в отношении ограничений для мигрантов...Пусть плодятся и получают материнский капитал, пусть не становятся на воинский учёт и не служат в российской армии, получив российское гражданство, пусть получают бесплатное мед.обслуживание в России и т.д. так что ли?

TB

Tatyana Boyko

Правильно вот этих двоих надо проучить, а еще пусть их женщин изнасилую вдобавок и скажут, что это нормально, как можно было отказывать, это не толерантно! Как же ненавижу депутатиков с огромными животами и толстыми мордами. Жрут не надрутся, ездят к себе на родину, имея двойные гражданства. Тифу на них!