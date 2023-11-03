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Певцова терзает то, что он не успел сказать покойному сыну: «С ним мало беседовал, к сожалению»

Певцова терзает то, что он не успел сказать покойному сыну: «С ним мало беседовал, к сожалению»

В 2012 году Дмитрий Певцов потерял любимого сына Даниила, что стало рубежной точкой в его жизни. Мальчику было всего 22, скончался он из-за несчастного случая, а ситуация эта с головы до ног перевернула бытие отца.

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