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Актёр Андрей Федорцов: «Где мы снимали, там ребят и завалило»

Актёр Андрей Федорцов: «Где мы снимали, там ребят и завалило»

Накануне 20-летия трагедии в Кармадонском ущелье Андрей Федорцов рассказал о своей дружбе с Сергеем Бодровым-младшим и о том, почему для него те события стали особенно шокирующими.

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