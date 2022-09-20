Актёр Андрей Федорцов: «Где мы снимали, там ребят и завалило»

Накануне 20-летия трагедии в Кармадонском ущелье Андрей Федорцов рассказал о своей дружбе с Сергеем Бодровым-младшим и о том, почему для него те события стали особенно шокирующими.
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