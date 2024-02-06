Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Акунина*

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте признанного в России иностранным агентом писателя Григория Чхартишвили*, который более известен как Борис Акунин*, который также внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.
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