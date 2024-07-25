"Второй фронт" против России: Политолог подтвердил наличие угрозы

Победа оппозиции превратит Грузию во второй фронт против России, предупредил премьер Кобахидзе. "Если Западу удастся привести к власти в Грузии совсем уж марионеточные силы, то вероятность конфликтов на Кавказе серьёзно возрастёт", - подтвердил политолог.