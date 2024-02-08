Летчик-космонавт рассказал о достижениях России в экологии

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. В России ведется серьезная работа по охране природы и компенсации антропогенного воздействия, а нацпроект «Экология» позволяет сохранить природные богатства страны для будущих поколений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии