Авария моментально создала гигантскую пробку в обе стороны.ДТП произошло в районе Усть-Катава. На 1624 км автодороги М-5 "Урал" (Москва-Челябинск) водитель автомобиля "Лада Калина" 1967 года рождения по предварительным данным не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.
Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области
Комментарии
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Ливень
пора М5 расширять и делать разделитель бетонный... более 90% дтп на трассах из за вылета на встречку и иных пересечений со встречкой... остаток это неправильная парковка/остановка, внезапные остановки, плохая видимость, узость и как следствие проблемы при обгоне тихоходов и больших цепочек грузовиков бетонный разделитель решит огромную массу проблем, сократив ДТП очень серьёзно, особенно если учесть что М5 самая загруженная трасса пересекающая существенную часть России
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