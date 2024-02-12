Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области

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Ливень

пора М5 расширять и делать разделитель бетонный... более 90% дтп на трассах из за вылета на встречку и иных пересечений со встречкой... остаток это неправильная парковка/остановка, внезапные остановки, плохая видимость, узость и как следствие проблемы при обгоне тихоходов и больших цепочек грузовиков бетонный разделитель решит огромную массу проблем, сократив ДТП очень серьёзно, особенно если учесть что М5 самая загруженная трасса пересекающая существенную часть России