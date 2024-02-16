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Почему азиаты едят палочками?

Почему азиаты едят палочками?

Мы уже настолько привыкли, что во время похода в азиатский ресторан или при заказе роллов и суши на дом в качестве приборов нам предлагают палочки, что уже не представляем, как можно без них! Само собой разумеется, что для некоторых есть палочками неудобно, непрактично и вообще странно, однако подавляющее большинство любителей азиатской кухни всё же приноровились к палочкам, считая их не просто столовыми приборами, а частью азиатского образа жизни, культуры и философии.

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Комментарии
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В
Воробей
Думаю, что всё - проще! Явно, руками есть - негигиенично. Особенно, если трапезу разделяют несколько человек. Делать ложки и вилки - технически непросто. Простейшие же по форме палочки - довольно хорошая альтернатива, доступная практически любому.
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11 час.

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