Мы уже настолько привыкли, что во время похода в азиатский ресторан или при заказе роллов и суши на дом в качестве приборов нам предлагают палочки, что уже не представляем, как можно без них! Само собой разумеется, что для некоторых есть палочками неудобно, непрактично и вообще странно, однако подавляющее большинство любителей азиатской кухни всё же приноровились к палочкам, считая их не просто столовыми приборами, а частью азиатского образа жизни, культуры и философии.
Почему азиаты едят палочками?
Комментарии
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В
Воробей
Думаю, что всё - проще! Явно, руками есть - негигиенично. Особенно, если трапезу разделяют несколько человек. Делать ложки и вилки - технически непросто. Простейшие же по форме палочки - довольно хорошая альтернатива, доступная практически любому.
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11 час.
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