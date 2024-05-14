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Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ночью отработал по целям ВСУ

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ночью отработал по целям ВСУ

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южной группировки войск уничтожил укрепленные долговременные опорные пункты и блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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