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Курские новости

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Житель Железногорска перевёл 30 тысяч мошенникам при покупке кофемашины

Житель Железногорска перевёл 30 тысяч мошенникам при покупке кофемашины

Пенсионер из Железногорска перевел 30 тысяч рублей за кофемашину, найденную в интернете по подозрительно низкой цене, но так и не получил товар.

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