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Регионы России

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Штормовое предупреждение продлено в Ростовской области из-за сильных дождей

Штормовое предупреждение продлено в Ростовской области из-за сильных дождей

Штормовое предупреждение в Ростовской области продлено до конца суток 6 августа. По данным Донского МЧС, в регионе ожидается суровая погода с ливнями, грозами, градом и порывами ветра до 24 м/с.

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