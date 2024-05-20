Министр здравоохранения оценил реализацию госпрограмм в больницах на западе Свердловской области

В ходе рабочего визита министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова в Ачитскую центральную районную больницу и Красноуфимскую районную больницу были обсуждены актуальные вопросы развития системы здравоохранения на западе региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии