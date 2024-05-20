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Министр здравоохранения оценил реализацию госпрограмм в больницах на западе Свердловской области

Министр здравоохранения оценил реализацию госпрограмм в больницах на западе Свердловской области

В ходе рабочего визита министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова в Ачитскую центральную районную больницу и Красноуфимскую районную больницу были обсуждены актуальные вопросы развития системы здравоохранения на западе региона.

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