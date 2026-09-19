Стихи для детей 2–3 лет короткие: добрые рифмы для игры, сна и развития речи

Короткие стихи для детей 2–3 лет помогают превратить обычный день в веселую игру. Ребенку легче запомнить несколько простых строк, чем длинное стихотворение с трудными словами.
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