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Стихи для детей 2–3 лет короткие: добрые рифмы для игры, сна и развития речи

Стихи для детей 2–3 лет короткие: добрые рифмы для игры, сна и развития речи

Короткие стихи для детей 2–3 лет помогают превратить обычный день в веселую игру. Ребенку легче запомнить несколько простых строк, чем длинное стихотворение с трудными словами.

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