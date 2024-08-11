Роскомнадзор потребовал от App Store снять все ограничения с Rutube

Соответствующее письмо направлено в администрацию приложения Роскомнадзор направил письмо в App Store с требованием разъяснить причины удаления Rutube из магазина и снять все наложенные на него ограничения.
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