Эти выплаты увеличат в связи с повышением МРОТ

Россиянам рассказали, какие именно выплаты увеличат вместе с МРОТ. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в связи с увеличением минимального размера оплаты труда будут увеличены пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.