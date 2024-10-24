Прогноз погоды в Крыму на 24 октября

Прогноз погоды в Крыму на 24 октябряВ Симферополе +14 и небольшой дождьВ Севастополе +17 и небольшой дождьВ Евпатории +16 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +15 и небольшой дождьВ Джанкое +16 и облачно с прояснениямиВ Ялте +17 и небольшой дождьВ Алуште +17 и небольшой дождьВ Керчи +14 и.