Прогноз погоды в Крыму на 24 октября

Прогноз погоды в Крыму на 24 октябряВ Симферополе +14 и небольшой дождьВ Севастополе +17 и небольшой дождьВ Евпатории +16 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +15 и небольшой дождьВ Джанкое +16 и облачно с прояснениямиВ Ялте +17 и небольшой дождьВ Алуште +17 и небольшой дождьВ Керчи +14 и.
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