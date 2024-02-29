Как «работает» Правовое управление Госдумы демонстрировал в материале «Резина для многонационалов-тожероссиян» на примере отрицательного заключения этой структуры на законопроект по урегулированию одной из проблем в сфере госнацполитики.
Хвост виляет собакой?
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Одиссей
Блин!!! Ну, неужели непонятно, что разрешение регистрировать в квартире 100 человек равносильно ПОЛНОМУ отказу от регистрации, как факту. Единственная выгода у тех, кто владеет такими квартирами.
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