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Хвост виляет собакой?

Хвост виляет собакой?

Как «работает» Правовое управление Госдумы демонстрировал в материале «Резина для многонационалов-тожероссиян» на примере отрицательного заключения этой структуры на законопроект по урегулированию одной из проблем в сфере госнацполитики.

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Комментарии
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Одиссей
Блин!!!  Ну, неужели непонятно, что разрешение регистрировать в квартире 100 человек равносильно ПОЛНОМУ отказу от регистрации, как факту. Единственная выгода у тех, кто владеет такими квартирами.
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22 час.

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