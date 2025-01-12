Юрист Адамс рассказал о наказании за подделку подписи

Граждане Российской Федерации, уличенные в подделке подписи, могут быть оштрафованы на сумму до 80 тысяч рублей или лишены свободы на срок до четырех лет, сообщил РИА Новости генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс.
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