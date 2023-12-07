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СК: школьница в Брянске стреляла из помпового ружья, возбуждено дело

СК: школьница в Брянске стреляла из помпового ружья, возбуждено дело

Уголовное дело об убийстве возбудили после стрельбы в школе Брянска. По предварительным данным, 14-летняя ученица принесла с собой помповое ружье, из которого открыла огонь по одноклассникам, сообщили в пресс-службе СК.

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