СК: школьница в Брянске стреляла из помпового ружья, возбуждено дело

Уголовное дело об убийстве возбудили после стрельбы в школе Брянска. По предварительным данным, 14-летняя ученица принесла с собой помповое ружье, из которого открыла огонь по одноклассникам, сообщили в пресс-службе СК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии