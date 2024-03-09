Соскин: Залужного уже никогда не будет в политике в случае отправки в Лондон

Политолог Олег Соскин обратил внимание на то, что экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Киева Валерий Залужный потеряет пути для вступления в политическую борьбу, если согласиться стать главой дипмиссии в Соединённом Королевстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии