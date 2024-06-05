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Fit Service: "закипание" авто происходит из-за неисправной системы охлаждения

Fit Service: "закипание" авто происходит из-за неисправной системы охлаждения

Автомобиль может "закипеть" в пробке из-за неисправной системы охлаждения. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

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