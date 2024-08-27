Пермский бизнесмен планирует развернуть «Пивной полигон» с использованием названия танка

Имя боевой машины будет использоваться не только для пива, но и для услуг по приготовлению еды.В Перми местный предприниматель посчитал, что название боевого танка «Т-14 Армата» — это идеальная основа для бренда пиццерии, поэтому подал заявки на регистрацию товарных знаков «Армата пивной полигон» и «Армата полигон пицца».