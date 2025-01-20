Власти Татарстана объявили опасность атаки БПЛА

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани. В связи с угрозой БПЛА жителей попросили не подходить к окнам и по возможности укрыться в безопасном месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии