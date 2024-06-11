Расчет БПЛА уничтожил боевиков ВСУ, укрывшихся под сгоревшим танком Leopard

Расчет беспилотников мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" обнаружил и ликвидировал троих украинских боевиков, которые пытались укрыться под сгоревшим немецким танком Leopard на ореховском направлении в Запорожской области.
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